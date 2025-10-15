PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HL: 83-jährige Lübeckerin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Lübeck (ots)

Seit dem heutigen Nachmittag wird die 83-jährige Sigrid K. aus Lübeck St. Gertrud vermisst. Es wird vermutet, dass sie ein hellblaues Damenrad mit sich führt. Auf dem Gepäckträger befindet sich ein Fahrradkorb.

Die Vermisste ist hager, ca. 160cm - 170cm groß, hat graues, schulterlanges Haar und ist unter anderem mit einer Jacke sowie festem Schuhwerk bekleidet.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sie in ihrer örtlichen Orientierung eingeschränkt sein und benötigt möglicherweise ärztliche Hilfe.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer die die Vermisste seit dem Nachmittag des 15.10.2025 gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter 0451 / 131-0 oder bei jede anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

