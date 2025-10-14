Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Innenstadt Polizei sucht Zeugen nach Vorfall an der MUK

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (10.10.2025) wurden zwei junge Lübecker an der MUK von einer größeren Personengruppe angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des versuchten Raubes und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Zwei 18-Jährige aus Lübeck hielten sich am 10.10.2025 gegen 22.00 Uhr mit weiteren Personen im Bereich der MUK auf, als eine Gruppe von sechs Personen dazu gekommen wäre. Die Gruppe hätte einen der beiden 18-Jährigen in den Eingangsbereich der MUK gedrängt und ihn festgehalten und abgesucht. Es wären weitere Personen dazu gekommen, so dass die Gruppe der Angreifer etwa 20 Personen umfasst haben soll.

Der andere 18-Jährige hätte seinem Bekannten zur Hilfe kommen wollen, wäre dann aber ins Gesicht geschlagen und mehrfach getreten worden. Die Personengruppe hätte dann vom Verletzten abgelassen und wäre über die Brücke in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Durch die Schläge und Tritte wurde der Helfer im Gesicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Kommissariat 15 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und versuchten Raubes aufgenommen. Hinweise zu der Gruppe der Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der 0451/1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell