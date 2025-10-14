Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Neukirchen/Ostholstein Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots)

Montagnachmittag (13.10.2025) wurde ein Rollerfahrer auf der B 501 bei Löhrstorf in der Gemeinde Neukirchen durch ein auffahrendes Fahrzeug mit Anhänger durch die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei in Heiligenhafen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Ein 37-jähriger Ostholsteiner befuhr mit seinem Fahrzeug und Anhänger die B 501 in Richtung Heiligenhafen. Er soll dann in Höhe Löhrstorf auf ein vor ihm fahrenden Motorroller aufgefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls wäre der 62-jährige Rollerfahrer, ebenfalls aus Ostholstein, zunächst in die Windschutzscheibe und dann über das Fahrzeug in den rechtsseitigen Grünstreifen geschleudert worden.

Der 62-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt und musste nicht weiter ärztlich versorgt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizei Heiligenhafen hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

