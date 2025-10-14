PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Neukirchen/Ostholstein Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots)

Montagnachmittag (13.10.2025) wurde ein Rollerfahrer auf der B 501 bei Löhrstorf in der Gemeinde Neukirchen durch ein auffahrendes Fahrzeug mit Anhänger durch die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei in Heiligenhafen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Ein 37-jähriger Ostholsteiner befuhr mit seinem Fahrzeug und Anhänger die B 501 in Richtung Heiligenhafen. Er soll dann in Höhe Löhrstorf auf ein vor ihm fahrenden Motorroller aufgefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls wäre der 62-jährige Rollerfahrer, ebenfalls aus Ostholstein, zunächst in die Windschutzscheibe und dann über das Fahrzeug in den rechtsseitigen Grünstreifen geschleudert worden.

Der 62-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt und musste nicht weiter ärztlich versorgt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizei Heiligenhafen hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 10:03

    POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Folgemeldung: Gesuchte 88-jährige Frau gefunden

    Lübeck (ots) - Die seit Sonntag (12.10.2025) Vermisste konnte am gestrigen Abend (13.10.2025) von Passanten in einem Waldstück gefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet um Löschung der Fahndung und des Bildmaterials. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:00

    POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Folgemeldung: Taschendiebstähle im Gedränge und im Supermarkt

    Lübeck (ots) - In der Woche vom 06.10.-10.10.2025 fand bundesweit eine Aufklärungsaktion gegen Taschendiebstahl statt. Aus diesem Grund klärten die Polizeireviere aus Lübeck und Ostholstein gemeinsam mit den Sicherheitsberatern für Senioren an Informationsständen auf. Die Aktion stieß auf positive Resonanz. Anlässlich der bevorstehenden Weihnachtszeit und den ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:01

    POL-HL: HL - Innenstadt / Festnahme nach Automaten-Aufbrüchen

    Lübeck (ots) - +++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++ In der Zeit vom 18.08.2025 (Montag) bis zum 29.09.2025 (Montag) kam es in der Lübecker Innenstadt wiederholt zu Einbrüchen in Automaten bei Selbstbedienungskiosken. Am 10.10.2025 (Freitag) wurde deswegen ein 18-jähriger Tatverdächtiger von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren