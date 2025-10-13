Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt

Festnahme nach Automaten-Aufbrüchen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

In der Zeit vom 18.08.2025 (Montag) bis zum 29.09.2025 (Montag) kam es in der Lübecker Innenstadt wiederholt zu Einbrüchen in Automaten bei Selbstbedienungskiosken. Am 10.10.2025 (Freitag) wurde deswegen ein 18-jähriger Tatverdächtiger von der Bundespolizei in Dortmund am Bahnhof festgenommen, nachdem er zur Festnahme ausgeschrieben worden war.

Insgesamt liegen dem 1. Polizeirevier in Lübeck 12 Anzeigen wegen Einbruchdiebstählen in Automaten von Selbstbedienungskiosken vor. Die Taten fanden in der Königstraße, Schlumacherstraße, Breite Straße und am Kohlmarkt statt.

Die Tatverdächtigen entwendeten Wareninhalte von Snackautomaten und Geldkassetten im Wert von etwa 6500EUR. Der Gesamtschaden wird auf circa 10.000EUR geschätzt. Die Ermittler des 1. Polizeireviers in Lübeck identifizierten einen Hauptverdächtigen. Gegen diesen beantragte die Staatsanwaltschaft Lübeck beim Amtsgericht Lübeck einen Untersuchungshaftbefehl, der vom Amtsgericht erlassen worden ist.

Am 10.10.2025 nahm die Bundespolizei den 18-jährigen Mann (syrisch) am Dortmunder Hauptbahnhof im Rahmen einer Personenkontrolle fest.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Anna Julia Meyer - Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell