Verkehrserziehung in den Herbstferien

In den Herbstferien bietet die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck an der Jugendverkehrsschule der Hansestadt Lübeck kostenlose Verkehrserziehung für Grundschulkinder an. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck bietet mit Unterstützung des Rotary-Clubs "Lübeck-Burgtor" im Rahmen der Herbstferien-Aktion an folgenden vier Terminen Verkehrserziehung für Grundschulkinder an:

Am 28.10.2025 von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr sowie am 29.10.2025 von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Die kostenlosen Veranstaltungen finden an der

Jugendverkehrsschule der Hansestadt Lübeck am Meesenring

statt. Die Begleitung durch die Eltern ist ausdrücklich erwünscht. Außerdem sollten ein Fahrrad und ein Fahrradhelm mitgebracht werden.

Neben den richtigen Verhaltensweisen im Straßenverkehr und der Beachtung von Verkehrszeichen und -regeln werden auch die motorischen Fähigkeiten auf dem Fahrrad geübt. Die Erziehungsberechtigten erhalten Informationen zur richtigen Ausstattung der Fahrräder sowie zu Kleidung und Helm.

In jeder der vier Gruppen sind maximal 24 Teilnehmer vorgesehen. Anmeldungen werden ab sofort wochentags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter der Telefonnummer 0451 131-6414 entgegengenommen.

