Nach Ermittlungen gegen aggressiven Autofahrer - Zeugin gesucht

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (03.10.2025) kam es in Lübeck in der Wisbystraße zu Streitigkeiten zwischen Autofahrern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung aufgenommen. Eine Zeugin, die einen weißen Seat gefahren hat, wird nun gesucht.

In der Zeit zwischen 15:05 Uhr und 15:15 Uhr ist polizeilichen Erkenntnissen zufolge ein Fahrer eines schwarzen Audis sehr auffällig von der Hansestraße über die Meierstraße in die Wisbystraße gefahren. Eine hinter dem Audi fahrende Frau hupte, vermutlich um den Fahrzeugführer auf seine eigenartige Fahrweise hinzuweisen. Daraufhin sei der Audi-Fahrer ausgestiegen und aggressiv an den weißen Seat der Frau herangetreten.

Ein 44-jähriger Lübecker, der dies beobachtete, versuchte nach derzeitigen Erkenntnissen den Mann von der Frau im Auto abzuhalten. Daraufhin wurde der Lübecker von dem Audi-Fahrer aggressiv angegangen, zunächst verbal und schließlich körperlich. Die Fahrerin des weißen Seats fuhr auf Anweisung des 44-Jährigen weiter.

Das 2. Polizeirevier Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung gegen den Audi-Fahrer eingeleitet. Im Rahmen der Ermittlungen wird nun die Fahrzeugführerin des weißen Seats gesucht.

Wer Hinweise zur Person oder dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich telefonisch unter 0451 131 6245 oder per E-Mail unter luebeck.prev02@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

