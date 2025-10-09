Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Pedelec sichergestellt - Eigentümer gesucht

Lübeck (ots)

Bei einem polizeilichen Einsatz am 12.09.2025 (Freitag) fanden Beamte des 2. Polizeireviers in Lübeck - St. Lorenz ein hochwertiges Pedelec. Nachdem das Fahrrad keiner angezeigten Straftat zugeordnet werden konnte, suchen die Ermittler nun nach der rechtmäßigen Eigentümerin oder dem rechtmäßigen Eigentümer.

Gegen 03:00 Uhr fiel Polizeibeamten bei einem polizeilichen Einsatz ein unangeschlossenes Pedelec auf dem Gehweg in der Brockesstraße auf. Sie stellten das Fahrrad sicher, da aufgrund der Auffindesituation der Verdacht entstand, dass es entwendet worden sein könnte.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein hochwertiges Pedelec der Marke Cube in hellgrau. Die Typbezeichnung ist "Kathmandu Hybrid One". Bisher liegt zu dem Fahrrad keine Anzeige vor und es konnten auch sonst keine Hinweise auf einen möglichen Eigentümer erlangt werden.

Wer Angaben zur Herkunft des Pedelecs machen kann oder Hinweise auf den Eigentümer oder die Eigentümerin geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0451 131 -0 oder per E-Mail unter k15.luebeck.bki@polizei.landsh.de zu melden.

