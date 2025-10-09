Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Timmendorfer Strand

Zeugenaufruf nach Einbruch in Juweliergeschäft

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (09.10.2025) kam es in Timmendorfer Strand zu einem Einbruchdiebstahl in ein Juweliergeschäft. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zum Geschäft. Der entstandene Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht allen Hinweisen nach.

Gegen 03:40 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Kurpromenade gemeldet.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass es tatsächlich zu einem Einbruchdiebstahl gekommen war und die Tatverdächtigen das Gebäude bereits verlassen hatten. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein.

Dem ersten Erkenntnisstand nach fuhren die Tatverdächtigen mit einem grünen VW vor das Juweliergeschäft und verschafften sich unter massiven Gewalteinwirkungen auf den Eingangsbereich Zutritt zum Gebäude. Die drei Tatverdächtigen entnahmen Wertgegenstände aus den Vitrinen. Der Schaden wird derzeit auf eine Summe im sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei führte vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Dabei stellten die eingesetzten Beamten den grünen VW sicher.

Die Kriminalpolizei Bad Schwartau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Derzeit wird allen Hinweisen nachgegangen, die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen oder anderen Auffälligkeiten im näheren Umfeld nimmt die Polizei telefonisch unter 0451 220-750 oder per E-Mail unter badschwartau.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell