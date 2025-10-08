Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Farbschmierereien an der Musik- und Kongresshalle in Lübeck - Staatsschutz ermittelt

Lübeck (ots)

Am späten Dienstagabend (07.10.2025) stellten Beamte des 1. Polizeireviers mehrere Farbschmierereien auf dem Boden rund um und an den Fenstern der Musik- und Kongresshalle in Lübeck fest. Die Schriftzüge richteten sich gegen die Bundeswehr und gegen das aktuelle Kriegsgeschehen. Weil ein politisch motivierter Hintergrund anzunehmen ist, hat das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck die laufenden Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen.

In unterschiedlichen Farben haben bisher Unbekannte großflächig Schriftzüge auf dem Steinboden vor und an einem seitlichen Fensterelement an der Musik- und Kongresshalle in der Willy-Brandt-Allee aufgesprüht. Die Polizei stellte die bereits getrockneten Farbschmierereien gegen 23:45 Uhr fest. Unter anderem waren die Schriftzüge "Bundeswehr stoppen", "Nicht unser Krieg", "Free Palestine - Krieg dem Krieg" und "Free Gaza" zu erkennen. Insgesamt waren 12 Graffiti ersichtlich, darunter auch ein Hammer sowie eine Sichel.

Das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck wertet aktuell Spuren und Hinweise aus - es wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt. Vor diesem Hintergrund suchen die Beamten Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge in der Willy-Brandt-Allee im Bereich der Musik- und Kongresshalle beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

