PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Hoher Schaden nach Diebstahl aus Baustellencontainern

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (06.10.2025) stellten Mitarbeiter auf einer Baustelle in einem Gewerbegebiet in St. Jürgen fest, dass sämtliche Container aufgebrochen und das darin gelagerte Werkzeug entwendet worden war. Der Gesamtschaden beträgt nach derzeitiger Schätzung mehr als 120.000 Euro. Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Auf einem Grundstück mit mehreren Büro- und Produktionsbüros im Estlandring in Lübeck befinden sich insgesamt 24 Baustellencontainer, die von verschiedenen Firmen für die aktuellen Baustellenarbeiten genutzt werden.

Montagmorgen gegen 06.45 Uhr stellen Mitarbeiter der Baufirmen fest, dass die Türen sämtlicher Container gewaltsam geöffnet worden waren und hochwertiges Werkzeug im Gesamtwert von etwa 120.000 Euro daraus entwendet worden war.

Die Tatzeit dürfte nach aktuellen Erkenntnissen zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (04.10.-06.10.) liegen.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren