Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Hoher Schaden nach Diebstahl aus Baustellencontainern

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (06.10.2025) stellten Mitarbeiter auf einer Baustelle in einem Gewerbegebiet in St. Jürgen fest, dass sämtliche Container aufgebrochen und das darin gelagerte Werkzeug entwendet worden war. Der Gesamtschaden beträgt nach derzeitiger Schätzung mehr als 120.000 Euro. Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Auf einem Grundstück mit mehreren Büro- und Produktionsbüros im Estlandring in Lübeck befinden sich insgesamt 24 Baustellencontainer, die von verschiedenen Firmen für die aktuellen Baustellenarbeiten genutzt werden.

Montagmorgen gegen 06.45 Uhr stellen Mitarbeiter der Baufirmen fest, dass die Türen sämtlicher Container gewaltsam geöffnet worden waren und hochwertiges Werkzeug im Gesamtwert von etwa 120.000 Euro daraus entwendet worden war.

Die Tatzeit dürfte nach aktuellen Erkenntnissen zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (04.10.-06.10.) liegen.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell