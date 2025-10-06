Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Folgemeldung: Polizeieinsatz an Lübecker Schule beendet

Lübeck (ots)

Am Montagvormittag (06.10.2025) ging an der Hanse-Schule in Lübeck eine Bombendrohung ein. Vor diesem Hintergrund wurde das Schulgebäude evakuiert und der Bereich rund um die Schule großräumig abgesperrt. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten - Hinweise auf Personen oder Gegenstände in der Schule, von denen eine akute Gefährdung ausgeht, konnten nicht festgestellt werden. Niemand wurde verletzt. Zur Klärung der Herkunft und der genaueren Hintergründe der Drohung hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Eingang der Bombendrohung gegen 10:40 Uhr wurde das gesamte Schulgebäude in der Dankwartsgrube evakuiert. Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal sammelten sich im Bereich der Obertrave. Niemand erlitt Verletzungen.

Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten den Gebäudekomplex nach möglichen gefährlichen Gegenständen und Personen - nach knapp 45 Minuten konnten schließlich keinerlei Hinweise auf eine akute Gefährdung festgestellt werden. Nach vollständiger Absuche und Sicherung der Schule konnten die Schülerinnen und Schüler das Gebäude bereits am Montagmittag wieder betreten.

Die Klärung, wer das eingegangene Drohschreiben verfasst hat und welches Motiv der oder die Täter hatten, ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell