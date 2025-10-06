PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_Innenstadt
Aktueller Polizeieinsatz an Lübecker Schule

Lübeck (ots)

Um 10:40 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine mögliche Gefährdungslage an der Hanse-Schule in der Lübecker Innenstadt. Hintergrund ist ein an der Schule eingegangener Hinweis auf eine Bedrohung.

Vor diesem Hintergrund wurde das Gebäude evakuiert und wird von Polizeieinsatzkräften durchsucht. Aktuell ist keine Gefahrensituation festzustellen. Auch im Gebäude hält sich keine Person auf, von der eine mögliche Gefährdung ausgeht.

Es ist niemand verletzt, den Schülerinnen und Schülern sowie dem Schulpersonal geht es gut. Der Bereich rund um die Schule ist abgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

