Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dieb nutzt unbeobachteten Moment aus

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Langfinger nutzte am Montagnachmittag in der Hauptstraße die Unachtsamkeit einer Autofahrerin aus, um an ihren Geldbeutel zu gelangen. Wie die Frau den Beamten mitteilte, war sie gegen 17 Uhr damit beschäftigt, an einer Tankstelle ihren Wagen auszusaugen. Ihre Handtasche stellte sie dafür kurz neben dem Fahrzeug ab. Der Dieb muss diesen Moment genutzt haben, um in die Tasche zu greifen und das Portemonnaie der Frau zu stehlen. Darin befanden sich neben einer Bankkarte und Ausweisdokumenten auch ein dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell