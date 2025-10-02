PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz
Festnahme nach mutmaßlichem Raubversuch

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Dienstagvormittag (30.09.2025) ist es nach bisherigem Ermittlungsstand in Lübeck - St. Lorenz zu einem versuchten Raub gekommen. Eine männliche Person hat körperlich auf einen 47-jährigen Lübecker eingewirkt, um Bargeld und seinen mitgeführten Rucksack zu erlangen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Das Amtsgericht Lübeck ordnete die Untersuchungshaft an.

Gegen 10:00 Uhr soll der 47-jährige Lübecker von einem 28-Jährigen Mann am Lindenplatz angesprochen worden sein. Sie seien gemeinsam zur Werner-Kock-Straße gegangen, als der 28-jährige Tatverdächtige dem Lübecker plötzlich in die Hosentasche gegriffen habe.

In der Hosentasche befand sich zu diesem Zeitpunkt Bargeld, dass der Geschädigte kurz zuvor bei einem Bankinstitut abgehoben hatte. Ob der Tatverdächtige den Lübecker bei der Abhebung beobachtet hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der 47-Jährige habe den 28-Jährigen abgehalten, obwohl er wiederholt versuchte, an das Bargeld heranzukommen. Schließlich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung , bei der der Tatverdächtige versucht hatte, dem Lübecker den mitgeführten Rucksack zu entreißen.

Als die Polizei eintraf, hatten sich die Parteien bereits getrennt. Nach der Sachverhaltsaufnahme, nahmen die eingesetzten Beamten den 28-jährigen Tatverdächtigen (algerisch) vorläufig fest. Im folgenden ordnete das Amtsgericht Lübeck die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann an.

Der Festgenommene wurde am 01.10.2025 gegen 10:30 Uhr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck dem Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Das Amtsgericht ordnete aufgrund von Fluchtgefahr Untersuchungshaft an. Der 28-Jährige wurde im Anschluss der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Anna Julia Meyer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle - Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 13:24

    POL-HL: Ratekau/Ostholstein Drei Fahrzeuge im Bereich Ostholstein und Lübeck entwendet

    Lübeck (ots) - Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls nachdem drei Toyota Yaris Cross in Ratekau und Travemünde entwendet worden waren. Die Diebstähle ereigneten sich im Zeitraum 29.09.-01.10.2025. Im letzten Fall war das Fahrzeug gegen 10 Uhr gestohlen worden. Der erste der drei Diebstähle ereignete sich vom 29.09. auf den 30.09. vor einer ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 11:45

    POL-HL: HL - Travemünde / Feuer auf Segelyacht

    Lübeck (ots) - Am Dienstagnachmittag (01.10.2025) brannte in der Lübecker Bucht ein Segelboot. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Boot bereits im Vollbrand. Ein Segler, der sich auf der Yacht befunden hatte, rettete sich selbst und wurde von einer Motoryacht aufgenommen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Ein Seenotretter schleppte das Boot zum Ostpreußenkai, wo es über Nacht sank. In den nächsten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren