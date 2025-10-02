Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Festnahme nach mutmaßlichem Raubversuch

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Dienstagvormittag (30.09.2025) ist es nach bisherigem Ermittlungsstand in Lübeck - St. Lorenz zu einem versuchten Raub gekommen. Eine männliche Person hat körperlich auf einen 47-jährigen Lübecker eingewirkt, um Bargeld und seinen mitgeführten Rucksack zu erlangen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Das Amtsgericht Lübeck ordnete die Untersuchungshaft an.

Gegen 10:00 Uhr soll der 47-jährige Lübecker von einem 28-Jährigen Mann am Lindenplatz angesprochen worden sein. Sie seien gemeinsam zur Werner-Kock-Straße gegangen, als der 28-jährige Tatverdächtige dem Lübecker plötzlich in die Hosentasche gegriffen habe.

In der Hosentasche befand sich zu diesem Zeitpunkt Bargeld, dass der Geschädigte kurz zuvor bei einem Bankinstitut abgehoben hatte. Ob der Tatverdächtige den Lübecker bei der Abhebung beobachtet hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der 47-Jährige habe den 28-Jährigen abgehalten, obwohl er wiederholt versuchte, an das Bargeld heranzukommen. Schließlich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung , bei der der Tatverdächtige versucht hatte, dem Lübecker den mitgeführten Rucksack zu entreißen.

Als die Polizei eintraf, hatten sich die Parteien bereits getrennt. Nach der Sachverhaltsaufnahme, nahmen die eingesetzten Beamten den 28-jährigen Tatverdächtigen (algerisch) vorläufig fest. Im folgenden ordnete das Amtsgericht Lübeck die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann an.

Der Festgenommene wurde am 01.10.2025 gegen 10:30 Uhr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck dem Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Das Amtsgericht ordnete aufgrund von Fluchtgefahr Untersuchungshaft an. Der 28-Jährige wurde im Anschluss der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Anna Julia Meyer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

