POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Mercedes kollidiert mit Ampel

Lübeck (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (08.10.2025) kam ein Mercedes-Benz auf der Schwartauer Allee stadtauswärts aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage. Der Fahrer war leicht verletzt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Ein 39-Jähriger aus Limburg befuhr gegen 03.30 Uhr am Mittwoch mit einem Mercedes-Benz AMG E 53 die Schwartauer Allee stadtauswärts. Auf Höhe der Einmündung Brolingstraße kam das Fahrzeug aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Lichtzeichenanlage.

Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

