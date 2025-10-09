PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: PD HL Folgemeldung: Zielführende Hinweise im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung nach Christo Stoyanov eingegangen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Nach der Öffentlichkeitsfahndung nach Christo Stoyanov am Dienstag (07.10.2025) und Ausstrahlung der Fahndung in dem TV-Format "Aktenzeichen XY...ungelöst" am Mittwochabend (08.10.2025) sind bei der Bezirkskriminalinspektion Lübeck mehrere zielführende Hinweise auf seinen möglichen Aufenthaltsort eingegangen. Die Hinweise werden nun im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet und geprüft.

Die Polizeidirektion Lübeck bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Ulli Fritz Gerlach, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

