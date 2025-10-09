Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Farbschmierereien auf dem Schrangen - Staatsschutz ermittelt

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (09.10.2025) haben Unbekannte den Schrangen in der Lübecker Innenstadt mit farbigen Schriftzügen beschmiert. Ferner stellten die Beamten des 1. Polizeireviers auch Flugblätter auf den Bänken vor und an der Wand des ehemaligen Karstadtgebäudes fest. Weil ein politisch motivierter Hintergrund anzunehmen ist, hat das Staatsschutzkommissariat der Polizeidirektion Lübeck die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 07:30 Uhr fielen einer Reinigungskraft die in roter, bereits getrockneter Farbe aufgebrachten Schriftzüge, Namen und Farbkleckse auf dem Schrangen auf. Sie informierte die Polizei. Die Beamten fanden vor Ort auch Flugblätter und Plakate an der Gebäudewand des ehemaligen Karstadtgebäudes. Inhaltlich wird darauf auf die aktuelle Situation in Gaza aufmerksam gemacht.

Die Entfernung der Farbe war nur kostenintensiv und mittels einer speziellen Maschine möglich, auch für das Entfernen der Plakate an der Hauswand ist eine spezielle Reinigung erforderlich.

Ereignet hat sich das Tatgeschehen nach derzeitigem Sachstand gegen 02:15 Uhr. Einem Zeugen waren zu dieser Zeit zwei Männer und drei Frauen am Schrangen aufgefallen, alle im Alter von circa 30 Jahren. Eine der Frauen habe die Schriftzüge auf dem Boden aufgebracht, eine andere soll eine Taschenlampe gehalten haben. Eine konkrere Beschreibung liegt aktuell noch nicht vor. Erst am Morgen setzte sich der Zeuge mit der Polizei in Verbindung.

Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Veränderung des Erscheinungsbildes aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die tatverdächtige Personen in der Nacht zu Donnerstag auf dem Schrangen bei der Tatausübung beobachtet haben oder diese namentlich benennen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell