Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt

Mann tot in Lübeck an der Glitzerbrücke gefunden

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (09.10.2025) wurde in der Lübecker Innenstadt ein lebloser Mann aufgefunden. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen.

Gegen 08:00 Uhr wurden Polizeibeamten des 1. Polizeireviers Lübeck alarmiert, nachdem dem Rettungsdienst eine leblose Person gemeldet worden war.

Der 79-jährige, wohnungslose Mann ist an der Glitzerbrücke bei der Kanalstraße eines natürlichen Todes gestorben.

Nach derzeitigem Sachstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine unnatürliche Todesursache vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell