Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Lagerhalle abgebrannt, Schaden von über einer Million

Lübeck (ots)

Mittwochabend (08.10.2025) brannte eine Lagerhalle im Gewerbegebiet in Karlshof komplett ab. Personen wurden nicht verletzt, die Schadenshöhe liegt bei etwa einer Million Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Passanten hätten gegen 19 Uhr ein Feuer an der Lagerhalle im Rosalind-Franklin-Weg entdeckt und die Feuerwehr verständigt.

Nur wenige Minuten später stand die Halle in Vollbrand. Die Halle wurde unter anderem von einem Transportunternehmer und einem Malereibetrieb genutzt. Es waren dort zwei Oldtimer Fahrzeuge sowie verschiedene brennbare Materialien, unter anderem Lacke gelagert worden.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der Schaden liegt nach derzeitigen Schätzungen bei etwa einer Million Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es gibt keine Hinweise auf Brandstiftung.

