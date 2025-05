Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Schussabgabe

Augsburg (ots)

--- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Oberhausen - Am Freitag (02.05.2025) kam es gegen 22.00 Uhr zu einer Schussabgabe in der Donauwörther Straße, verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 22.00 Uhr gaben offenbar zwei maskierte Täter mehrere Schüsse aus scheinbar größerer Distanz auf ein Lokal in der Donauwörther Straße ab. Anschließend flüchteten die Täter. Zur Tatzeit befanden sich im Lokal und im dortigen Außenbereich mehrere Personen. Das Lokal war dabei nur mäßig besucht. Mindestens ein Projektil gelangte in das Innere der Bar, mehrere Schüsse trafen die Außenfassade. Die anwesenden Personen blieben unverletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden.

Die Polizei fahndete umgehend mit zahlreichen Streifen nach möglichen Beteiligten. Die Kriminalpolizei Augsburg hat bereits in der Nacht die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und umgehend eine 19-köpfige Ermittlungsgruppe gebildet. Auch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts waren am Tatort eingesetzt.

Derzeit besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Die Polizei ermittelt nun zu den Beteiligten und zu den Hintergründen der Tat. Aktuell sind den Ermittlern Streitigkeiten und körperliche Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen bereits im Vorfeld der Tat bekannt. Ob hier ein Tatzusammenhang besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Alle näheren Hintergründe sind Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der Tel. 0821/323-3821 zu melden. Möglicherweise flüchteten die Täter über die Pfarrhausstraße Richtung Westen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell