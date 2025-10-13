Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL Buntekuh Drei Männer nach Verdacht des räuberischen Diebstahls in Untersuchungshaft

Lübeck (ots)

+++Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Drei Männer stehen im Verdacht am Samstagabend (11.10.2025) in einem Modemarkt in Lübeck Buntekuh mehrere Jeanshosen entwendet zu haben. Dabei verwendeten sie speziell präparierte Einkaufstüten. Ein Ladendetektiv wurde auf das Trio aufmerksam. Einen der Männer konnte er festhalten, die zwei weiteren flüchtigen Männer nahm die Polizei kurz darauf fest. Nach erfolgter Vorführung beim Amtsgericht Lübeck erließ der Ermittlungsrichter antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl gegen alle Drei - sie wurden daraufhin direkt der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.

Gegen 18.40 Uhr fielen dem Ladendetektiv die drei verdächtigen Männer auf der Verkaufsfläche des Modehauses in der Straße Herrenholz auf. Nach derzeitigem Sachstand führten sie mehrere Einkaufstüten mit sich und tauschten diese auffällig mehrfach untereinander aus. Einer der Männer betrat mit zwei Hosen aus dem Sortiment eine der Umkleidekabinen und kam ohne Hosen wieder heraus. Nach der Ansprache durch den Ladendetektiv schubste ihn der 31-jährige Tatverdächtige (Staatsangehörigkeit: Ukrainisch) und die beiden anderen Männer im Alter von 32 (Staatsangehörigkeit: Georgisch) und 46 Jahren (Staatsangehörigkeit: Georgisch) stellten sich ihm in den Weg. Dem Ladendetektiv gelang es, den 32-Jährigen festzuhalten und die Polizei zu informieren.

Den 31- und 46 Jahre alten Tatverdächtigen gelang zunächst die Flucht, sie konnten jedoch aufgrund der guten Beschreibung im Rahmen der Nahbereichsfahndung in der Lohgerberstraße angetroffen und von Beamten des 2. Polizeireviers ebenfalls festgenommen werden. Bei der Festnahme trug einer der Männer noch die zuvor entwendete Jeanshose unter seiner Kleidung. Ferner stellten die Beamten im Rahmen der Ermittlungen eine mit Aluminiumfolie präparierte Einkaufstüte sicher. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf über 200 Euro.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls stellte sich heraus, dass die Männer zudem mehrfach zur Aufenthaltsfahndung ausgeschrieben waren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurden sie am Sonntag (12.10.2025) einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Lübeck vorgeführt. Aufgrund bestehender Fluchtgefahr erließ dieser antragsgemäß Untersuchungshaft. Direkt im Anschluss wurden die Männer der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

