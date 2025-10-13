Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Wangels/Ostholstein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (12.10.2025) prallte ein junger Ostholsteiner mit seinem Motorrad in Wangels gegen ein parkendes Fahrzeug und wurde einige Meter durch die Luft geschleudert. Der 19-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ein 23-jähriger Ostholsteiner fuhr mit seinem Auto Sonntagnacht gegen 03.04 Uhr die Ostseestraße in Richtung Lensahner Straße in Wangels als er ein entgegenkommendes Motorrad bemerkt hätte. Er hätte beobachtet, dass das Motorrad gegen ein parkendes Auto geprallt wäre und der Fahrer etwa fünf Meter durch die Luft geschleudert worden wäre. Dabei soll sich der Helm vom Kopf gelöst haben und der Fahrer wäre ungeschützt mit dem Kopf auf die Straße aufgeschlagen.

Der Zeuge hätte sich sofort um den Verletzten gekümmert und die Rettung verständigt.

Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus der Umgebung. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

