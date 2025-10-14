PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Folgemeldung: Gesuchte 88-jährige Frau gefunden

Lübeck (ots)

Die seit Sonntag (12.10.2025) Vermisste konnte am gestrigen Abend (13.10.2025) von Passanten in einem Waldstück gefunden werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet um Löschung der Fahndung und des Bildmaterials.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 08:00

    POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Folgemeldung: Taschendiebstähle im Gedränge und im Supermarkt

    Lübeck (ots) - In der Woche vom 06.10.-10.10.2025 fand bundesweit eine Aufklärungsaktion gegen Taschendiebstahl statt. Aus diesem Grund klärten die Polizeireviere aus Lübeck und Ostholstein gemeinsam mit den Sicherheitsberatern für Senioren an Informationsständen auf. Die Aktion stieß auf positive Resonanz. Anlässlich der bevorstehenden Weihnachtszeit und den ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:01

    POL-HL: HL - Innenstadt / Festnahme nach Automaten-Aufbrüchen

    Lübeck (ots) - +++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++ In der Zeit vom 18.08.2025 (Montag) bis zum 29.09.2025 (Montag) kam es in der Lübecker Innenstadt wiederholt zu Einbrüchen in Automaten bei Selbstbedienungskiosken. Am 10.10.2025 (Freitag) wurde deswegen ein 18-jähriger Tatverdächtiger von der ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:37

    POL-HL: HL Buntekuh Drei Männer nach Verdacht des räuberischen Diebstahls in Untersuchungshaft

    Lübeck (ots) - +++Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++ Drei Männer stehen im Verdacht am Samstagabend (11.10.2025) in einem Modemarkt in Lübeck Buntekuh mehrere Jeanshosen entwendet zu haben. Dabei verwendeten sie speziell präparierte Einkaufstüten. Ein Ladendetektiv wurde auf das Trio aufmerksam. Einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren