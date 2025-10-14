Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Folgemeldung: Gesuchte 88-jährige Frau gefunden

Lübeck (ots)

Die seit Sonntag (12.10.2025) Vermisste konnte am gestrigen Abend (13.10.2025) von Passanten in einem Waldstück gefunden werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet um Löschung der Fahndung und des Bildmaterials.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell