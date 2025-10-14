POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Folgemeldung: Gesuchte 88-jährige Frau gefunden
Lübeck (ots)
Die seit Sonntag (12.10.2025) Vermisste konnte am gestrigen Abend (13.10.2025) von Passanten in einem Waldstück gefunden werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet um Löschung der Fahndung und des Bildmaterials.
