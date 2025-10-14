Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Moisling Nymphensittich zugeflogen

Lübeck (ots)

Ein Nymphensittich wurde am Dienstag (14.10.2025) bei der Polizei in Moisling abgegeben. Es wird nun die Besitzerin oder der Besitzer des Vogels gesucht.

Der Vogel war von einer 44-Jährigen aus Moisling bei der Polizeistation abgegeben worden, nachdem das Tier auf dem Balkon der Familie gelandet war.

Inzwischen befindet sich der Vogel im Tierheim Lübeck.

Die Besitzerin oder der Besitzer wird gebeten sich bei der Polizei unter der 0451/1310 zu melden.

