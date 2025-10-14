PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Moisling Nymphensittich zugeflogen

POL-HL: Lübeck/Moisling Nymphensittich zugeflogen
  • Bild-Infos
  • Download

Lübeck (ots)

Ein Nymphensittich wurde am Dienstag (14.10.2025) bei der Polizei in Moisling abgegeben. Es wird nun die Besitzerin oder der Besitzer des Vogels gesucht.

Der Vogel war von einer 44-Jährigen aus Moisling bei der Polizeistation abgegeben worden, nachdem das Tier auf dem Balkon der Familie gelandet war.

Inzwischen befindet sich der Vogel im Tierheim Lübeck.

Die Besitzerin oder der Besitzer wird gebeten sich bei der Polizei unter der 0451/1310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 10:51

    POL-HL: Neukirchen/Ostholstein Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

    Lübeck (ots) - Montagnachmittag (13.10.2025) wurde ein Rollerfahrer auf der B 501 bei Löhrstorf in der Gemeinde Neukirchen durch ein auffahrendes Fahrzeug mit Anhänger durch die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei in Heiligenhafen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein 37-jähriger Ostholsteiner befuhr mit seinem Fahrzeug ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 10:03

    POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Folgemeldung: Gesuchte 88-jährige Frau gefunden

    Lübeck (ots) - Die seit Sonntag (12.10.2025) Vermisste konnte am gestrigen Abend (13.10.2025) von Passanten in einem Waldstück gefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet um Löschung der Fahndung und des Bildmaterials. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:00

    POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Folgemeldung: Taschendiebstähle im Gedränge und im Supermarkt

    Lübeck (ots) - In der Woche vom 06.10.-10.10.2025 fand bundesweit eine Aufklärungsaktion gegen Taschendiebstahl statt. Aus diesem Grund klärten die Polizeireviere aus Lübeck und Ostholstein gemeinsam mit den Sicherheitsberatern für Senioren an Informationsständen auf. Die Aktion stieß auf positive Resonanz. Anlässlich der bevorstehenden Weihnachtszeit und den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren