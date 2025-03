Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter sprühte Pfefferspray ins Fahrzeuginnere; Einbruch in Büro: Zeugen gesucht!; Einbrecher nahmen Goldschmuck mit und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unbekannter sprühte Pfefferspray ins Fahrzeuginnere - Hanau

(cb) Am Donnerstag kam es in der Eugen-Kaiser-Straße zu einem Angriff auf zwei Personen, die in ihrem schwarzen Mercedes an der rot zeigenden Ampel standen. Der 23-jährige Fahrer des Mercedes hatte das Fenster geöffnet, als sich ihm ein Unbekannter näherte, vermutlich Pfefferspray ins Wageninnere sprühte und anschließend auf den Fahrer einschlug. Der Angreifer soll zwischen 20 und 25 Jahren alt sein, hatte dunkle Haare und grüne Augen. Er soll von kräftiger Statur sein und einen längeren Bart haben. Zur Bekleidung des Täters ist bekannt, dass er eine grauen Jogginghose und beige Schuhe trug. Die beiden Fahrzeuginsassen trugen leichte Verletzungen davon. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 mit der Polizei in Hanau in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher nahmen Goldschmuck mit - Hanau

(cb) Aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Selma-Lagerlöf-Straße klauten Einbrecher am Dienstag Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten zuerst die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf, bevor sie sich an der Wohnungstür zu schaffen machten und die Wohnung dann nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, zwischen 7.30 Uhr und 13.20 Uhr. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Hinweise.

3. Einbruch in Büro: Zeugen gesucht! - Niederdorfelden

(fg) In die Räumlichkeiten eines Büros in der Schäfergasse (10er-Hausnummern) ist ein Unbekannter am Mittwoch eingebrochen und nahm Geld mit. Zwischen 8.30 und 10 Uhr begab sich der etwa 30 Jahre alte Mann in das Mehrfamilienhaus und hebelte anschließend die Zugangstür zu den Büroräumlichkeiten auf. Im weiteren Verlauf suchte der kurzhaarige Täter nach potentieller Beute und fand einen Umschlag mit Geld. Mit dem Geld machte sich der mit einem Jogginganzug bekleidete Unbekannte davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Kennzeichen gestohlen: Zeugen gesucht! - Gelnhausen

(cb) Beide Kennzeichen eines weißen Renault hat ein bislang Unbekannter am Donnerstag gestohlen. Der weiße Captur wurde gegen 7 Uhr auf einem Parkdeck in der Bahnhofstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt. Als der Fahrzeugbesitzer gegen 16.45 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, bemerkte er das Fehlen beider Kennzeichen. Die Polizei in Gelnhausen nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 14.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell