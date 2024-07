Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Besitzer eins gestohlenen Fahrrades bedankt sich

Elmshorn/Wrist (ots)

Gestern erreichte die Flensburger Bundespolizei ein nicht alltägliches Schreiben. Es handelte sich um das Dankschreiben eines Mannes, dem Ende Juni sein Fahrrad gestohlen wurde und er dieses nun wiedererlangen hatte.

Was war passiert:

Am 26.06. kontrollierten Bundespolizisten im Elmshorner Bahnhof einen Mann, der auf der Bahnsteigkante saß und seine Beine "baumeln" ließ.

Um den Mann aus dem Gefahrenbereich zu holen wurde dieser aufgefordert den Bahnhof zu verlassen. Auf dem Weg zur Wache zeigte der Mann dann auf ein Fahrrad, welches ihm gehören sollte. Ein Mann sprach die Bundespolizisten an, und erzählte, dass der Mann ihm das Fahrrad kurz zuvor zum Kauf angeboten hatte.

Der 34-Jährige "Verkäufer" verstrickte sich ich Widersprüche bei der Befragung und beleidigte zusätzlich die Beamten.

Die Beamten stellten das Mountainbike zunächst sicher. Bei der Überprüfung kam zunächst keine Fahndungsausschreibung zum Vorschein. Gegen den 34-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Hehlerei und Diebstahl eingeleitet.

Gestern überprüften Ermittler der Bundespolizei dann erneut die Rahmennummer des Fahrrads und stellten nun fest, dass das Mountainbike am 26.06. in Wirst gestohlen wurde (Tag der Kontrolle in Elmshorn). Das Rad war nur noch nicht als gestohlen gemeldet worden.

Jetzt konnte dem rechtmäßigen Eigentümer sein Fahrrad ausgehändigt werden. Der zeigte sich glücklich und bedankte sich in einem Dankesbrief an die Bundespolizisten. Dies ist nicht alltäglich.

Ob der damalige "Verkäufer" auch der Fahrraddieb ist muss nun noch ermittelt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell