Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (961) Betrunkener schlug gegen Polizeiauto - Gewahrsam
Nürnberg (ots)
In der Nacht zum Sonntag (12.10.2025) schlug ein 21-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt gegen ein vorbeifahrendes Zivilfahrzeug der Polizei und ergriff anschließend die Flucht. Die Beamten nahmen den Mann wenig später in Gewahrsam.
Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren gegen 01:30 Uhr in einem Zivilfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. An der Einmündung Klarissenplatz / Luitpoldstraße schlug ein zunächst Unbekannter gegen das Auto. Als die Beamten den Mann daraufhin kontrollieren wollten, rannte dieser davon.
Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung stoppten die Polizisten mit Hilfe einer Streife des USK Mittelfranken kurz darauf einen 21-jährigen Tatverdächtigen (deutsch). Die Einsatzkräfte nahmen den mit rund zwei Promille alkoholisierten Mann in Gewahrsam und leiteten entsprechende Ermittlungen gegen ihn ein.
