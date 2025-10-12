PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (960) Politischen Infostand beschädigt und Teilnehmer verletzt - Festnahme

Nürnberg (ots)

Ein 23-jähriger Mann steht im Verdacht, am Samstagvormittag (11.10.2025) einen Infostand in der Nürnberger Innenstadt beschädigt zu haben. Im Zuge einer darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung zogen sich zwei Personen leichte Verletzungen zu. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr betrieben mehrere Personen einen politischen Infostand auf dem Platz vor der Lorenzkirche. Gegen 11:25 Uhr kam ein Passant hinzu und diskutierte zunächst mit den Teilnehmern der Versammlung. Im weiteren Verlauf stieß er zwei Tische um, wodurch einer davon beschädigt wurde und ein Glas zu Bruch ging. Als drei Versammlungsteilnehmer (54, 55, 64, deutsch) den Mann daraufhin festhielten, kam es zu einem körperlichen Gerangel. In der Folge fielen die vier Personen zu Boden, wobei sich der 54- und der 55-Jährige leichte Verletzungen zuzogen.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den 23-jährigen deutschen Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken

