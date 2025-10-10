PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (959) Mann belästigte Frauen und leistete Widerstand - Festnahme

Fürth (ots)

Ein 56-jähriger Mann befand sich am Donnerstagmorgen (09.10.2025) in Fürth und belästigte dort Frauen und warf abgestellte Fahrräder um. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte mehrere Polizeibeamte.

Gegen 06:10 Uhr teilte eine Zeugin über Notruf im Bereich der Friedrichstraße mit, dass ein Mann auf der Straße in aggressiver Art und Weise auftrete und Frauen belästige. Er soll auch abgestellte Fahrräder umgestoßen haben. Kurz darauf trafen die verständigten Streifen der Polizeiinspektion Fürth den 56-jährigen Tatverdächtigen (deutsch) am Bahnhosplatz an.

Da er sich weiterhin aggressiv zeigte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, indem er mit dem Fuß nach den Beamten trat sowie nach diesen schlug. Zudem spuckte er die Einsatzkräfte an und beleidigte diese. Durch die Gegenwehr des 56-Jährigen zogen sich fünf Polizisten leichtere Verletzungen zu. Die Polizisten blieben weiterhin dienstfähig.

Auch bei der anschließenden Verbringung zur Dienststelle leistete er weiterhin Widerstand. Eine durchgeführte Blutentnahme soll nun klären, ob er unter dem Einfluss von Drogen bzw. Alkohol stand. Aufgrund seines psychischen Zustandes musste er anschließend in eine Fachklinik gebracht werden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

