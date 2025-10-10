PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (956) Erntedankfestzug am 12.10.2025 - Verkehrshinweise

Fürth (ots)

Im Rahmen der Fürther Michaelis-Kirchweih findet am Sonntag (12.10.2025) wieder der alljährliche Erntedankfestzug statt. Wie in jedem Jahr müssen in diesem Zusammenhang zahlreiche Straßen gesperrt werden. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die hierzu eingerichteten Haltverbotszonen strikt einzuhalten.

Aufgrund des Erntedankfestzugs werden am kommenden Sonntag, ab etwa 08:45 Uhr, folgende Straßen gesperrt sein:

Herrnstraße - Schwabacher Straße - Maxstraße - Friedrichstraße - Rudolf-Breitscheid-Straße - Schwabacher Straße (Fußgängerzone) - Brandenburger Straße - Rathaus - Königstraße - Ufer-/Weiherstraße.

In diesem Bereich wurden mobile Haltverbotszonen eingerichtet, die bereits ab 00:00 Uhr in der Nacht zum Sonntag gültig sind.

Die Polizeiinspektion Fürth appelliert an alle Anwohner sowie die Besucher der Michaelis-Kirchweih, die Haltverbote entlang der Festzugsstrecke unbedingt zu beachten. Die Beamten werden bereits in der Nacht zum Sonntag beginnen, verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abzuschleppen.

Aufgrund des Festzugs kann es zu längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr kommen. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der Einsatzkräfte zu beachten und nach Möglichkeit die Bereiche weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

