POL-MFR: (954) Pkw-Diebstahl während Besuch im Freizeitbad

Stein (ots)

Während sich die Geschädigte am Dienstagabend (07.10.2025) in einem Freizeitbad in Stein (Lkrs. Fürth) aufhielt, entwendete ein Unbekannter zunächst ihren Pkw-Schlüssel und im Anschluss ihr geparktes Fahrzeug. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Inhaberin (deutsch) des Citroen Berlingo mit amtlichen Kennzeichen AN-JS 270, hielt sich gegen 20:50 Uhr im Saunabereich des Schwimmbads in der Albertus-Magnus-Straße auf. Ihre Tasche mitsamt dem Fahrzeugschlüssel verwahrte sie im dortigen Ablagefach.

Der unbekannte Täter nahm den Autoschlüssel aus der Tasche, verließ das Bad und entwendete den direkt davor auf dem Schwerbehindertenparkplatz abgestellten Citroen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

