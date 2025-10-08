PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (953) Exhibitionist aufgetreten - Die Polizei sucht Zeugen

Erlangen (ots)

Am Dienstagvormittag (07.10.2025) trat ein bislang unbekannter Mann einer Frau in Erlangen auf exhibitionistische Weise gegenüber. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die 40-jährige Frau (deutsch) befand sich beim Einkaufen in einem Discounter in der Straße "Am Anger", als ihr ein Mann gegenübertrat, der sein Glied vor ihr entblößte. Der Unbekannte verließ daraufhin den Einkaufsmarkt in unbekannter Richtung. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten Streifen der PI Erlangen-Stadt den Mann nicht mehr antreffen.

Eine Beschreibung des Tatverdächtigen liegt derzeit nicht vor.

Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Kriminalpolizei Erlangen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Personen, die Angaben zur Tat oder dem bislang Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 21:22

    POL-MFR: (952) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 06.10.2025

    Nürnberg (ots) - Am Montagabend (06.10.2025) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei verhinderte das unmittelbare Aufeinandertreffen opponierender Personengruppen. Gegen 18:40 Uhr sammelten sich unter dem Titel 'Für Meinungs- und Versammlungsfreiheit - Gegen ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:39

    POL-MFR: (951) Versuchter Einbruch in einen Juwelier - Die Polizei sucht Zeugen

    Weißenburg i.Bay. (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (03.10.2025) versuchte eine unbekannte Person in einen Juwelier in der Weißenburger Altstadt einzubrechen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 03:30 Uhr schlug ein Unbekannter mit einem Gegenstand gegen die Panzerglasscheibe eines Juweliers in der Obertorstraße. Alarmierte Streifen der PI Weißenburg, die ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:35

    POL-MFR: (950) Einbruch in einen Einkaufsmarkt - Die Polizei sucht Zeugen

    Fürth (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (02.10.2025) brach eine bislang unbekannte Person in einen Einkaufmarkt in Fürth ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Der Unbekannte verschaffte sich mutmaßlich in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 06:30 Uhr gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum des Marktes in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren