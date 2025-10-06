PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (951) Versuchter Einbruch in einen Juwelier - Die Polizei sucht Zeugen

Weißenburg i.Bay. (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (03.10.2025) versuchte eine unbekannte Person in einen Juwelier in der Weißenburger Altstadt einzubrechen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 03:30 Uhr schlug ein Unbekannter mit einem Gegenstand gegen die Panzerglasscheibe eines Juweliers in der Obertorstraße. Alarmierte Streifen der PI Weißenburg, die kurze Zeit später eintrafen, stellten eine stark beschädigte Scheibe des Schaufensters fest. Die Scheibe hielt den Schlägen allerdings stand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

