Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (949) Hoher Entwendungsschaden nach Diebstahl - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (02.10.2025) entwendete ein Unbekannter in Nürnberg Bargeld aus einem Fahrzeug. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 17:45 Uhr parkte eine 64-jährige Deutsche mit ihrem weißen Skoda in der Walburgisstraße ein. Eine unbekannte männliche Person machte sie darauf aufmerksam, dass ein Reifen ihres Pkw platt war. Der Mann bot ihr an, den Reifen zu wechseln, musste hierfür jedoch erst einen Wagenheber holen. Dabei nahm er mutmaßlich den auf dem Beifahrersitz befindlichen Rucksack mit Bargeld an sich. In diesem befanden sich mehrere zehntausend Euro Bargeld. Eine Streifenbesatzung der PI Nürnberg-Ost stellte später fest, dass beide hinteren Reifen des Pkw platt waren und jeweils ein spitzer Gegenstand darin steckte.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch und veranlasste unter anderem eine Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

