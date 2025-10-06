Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (950) Einbruch in einen Einkaufsmarkt - Die Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (02.10.2025) brach eine bislang unbekannte Person in einen Einkaufmarkt in Fürth ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Der Unbekannte verschaffte sich mutmaßlich in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 06:30 Uhr gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum des Marktes in der Schwabacher Straße. Aus einer dortigen Vitrine entwendete er Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zudem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte unter anderem Spuren. Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

