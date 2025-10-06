PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (950) Einbruch in einen Einkaufsmarkt - Die Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (02.10.2025) brach eine bislang unbekannte Person in einen Einkaufmarkt in Fürth ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Der Unbekannte verschaffte sich mutmaßlich in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 06:30 Uhr gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum des Marktes in der Schwabacher Straße. Aus einer dortigen Vitrine entwendete er Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zudem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte unter anderem Spuren. Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

  • 06.10.2025 – 14:26

    POL-MFR: (949) Hoher Entwendungsschaden nach Diebstahl - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag (02.10.2025) entwendete ein Unbekannter in Nürnberg Bargeld aus einem Fahrzeug. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Gegen 17:45 Uhr parkte eine 64-jährige Deutsche mit ihrem weißen Skoda in der Walburgisstraße ein. Eine unbekannte männliche Person machte sie darauf aufmerksam, dass ein Reifen ...

  • 05.10.2025 – 12:34

    POL-MFR: (948) Mann raubte Rucksack - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Am frühen Freitagmorgen (03.10.2025) raubte ein zunächst Unbekannter einen Rucksack in der Nürnberger Innenstadt. Aufgrund eines Hinweises von Mitarbeitern der Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG), nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Gegen 00:15 Uhr schlug ein zunächst Unbekannter unvermittelt auf einen 31-Jährigen Mann (deutscher Staatsbürger) im Bereich der Herrentoillette des ...

  • 05.10.2025 – 12:33

    POL-MFR: (947) Polizei nahm drei mutmaßliche Schuleinbrecher fest

    Fürth (ots) - Am frühen Samstagmorgen (04.10.2025) brachen drei Personen in ein Schulgebäude im Stadtgebiet Fürth ein. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 14, 17 und 20 Jahren konnten vor Ort festgenommen werden. Gegen 02:30 Uhr ging ein Einbruchsalarm eines Gymnasiums in der Tannenstraße ein. Alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Fürth stellten kurz darauf mehrere aufgebrochene Türen fest, ...

