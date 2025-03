Konstanz (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind unbekannte Täter in zwei Gaststätten in Staad eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten des Gasthaus "Traube" in der Fischerstraße und des Gasthaus "Schiff" am William-Graf-Platz. ...

mehr