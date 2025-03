Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbrüche in Gasthäuser im Ortsteil Staad - Unbekannte brechen in Gasthaus "Traube" und Gasthaus "Schiff" ein - Polizei sucht Zeugen (06./07.03.2025)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind unbekannte Täter in zwei Gaststätten in Staad eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten des Gasthaus "Traube" in der Fischerstraße und des Gasthaus "Schiff" am William-Graf-Platz. Im Inneren durchsuchten sie den Thekenbereich der "Traube" und den Rezeptionsbereich des "Schiff" und entwendeten aus beiden Lokalen schließlich Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der beiden Gasthäuser beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher(s) geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

