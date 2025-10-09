PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (955) Wohnhaus geriet in Brand

Zirndorf (ots)

Am Mittwochabend (08.10.2025) brach in einem Gebäude im Zirndorfer Gemeindeteil Weinzierlein ein Feuer aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen.

Nachdem die Bewohner eines Reihenmittelhauses im Asternweg gegen 18:15 Uhr Rauch in den Wohnräumen bemerkt hatten, flüchteten sie aus dem Gebäude und setzten einen Notruf ab. Als eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Zirndorf vor Ort eintraf, stellten die Beamten starke Rauchentwicklung fest. Einsatzkräfte der Feuerwehren Zirndorf, Weinzierlein und Wintersdorf löschten schließlich den Brand, der mutmaßlich im Keller des Anwesens ausgebrochen war.

Der Rettungsdienst behandelte im Anschluss mehrere Kameraden der Feuerwehr. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Im Fortgang übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen, in deren Fokus die Feststellung der bislang unklaren Brandursache steht.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

