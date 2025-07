Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 60-Jährige Urlauberin verstirbt nach Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Die Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am Nachmittag des 05.07.2025 kam es auf einem Fahrradweg entlang der Wohlenberger Wiek zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 60-jährige Unfallverursacherin gegen 15 Uhr in Begleitung ihres Ehemanns auf dem Fahrradweg entlang der L01 in Richtung Wohlenberg. Nachdem zunächst ihr Ehemann eine größere Gruppe von Fahrradfahrern überholte, setzte sie in einer für sie schwer einsehbaren Rechtskurve ebenfalls zum Überholen an. Hierbei kam ihr ein 49 Jahre alter Rennradfahrer entgegen, der trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und dem Versuch noch auszuweichen mit ihr kollidierte. Beide Fahrradfahrer stürzten. Die 60-Jährige erlitt durch den Sturz trotz Fahrradhelms ein schweres Schädelhirntrauma sowie eine Verletzung der Lunge und musste zunächst am Unfallort reanimiert werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Lübeck verbracht. Dort erlag sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen. Der 49-jährige Rennradfahrer verletzte sich bei dem Sturz nur leicht und benötigte keine weitere ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Bei beiden Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger, die ihren Wohnsitz jeweils außerhalb von M-V haben. Zur Aufklärung des Unfallhergangs bittet die Polizei nun Zeugen (insbesondere die Gruppe der Fahrradfahrer, die überholt wurde) darum, sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 - 72 00 zu melden. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

