Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Busunfall auf der Autobahn 19 - Abschlussmeldung

Röbel/Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ots)

Ergänzend zu den vorherigen Pressemitteilungen zu dem Busunfall auf der BAB19 auf Höhe der Anschlussstelle Röbel können weitere Angaben getätigt werden: Bei dem Busunglück am heutigen Morgen wurden von den insgesamt 56 beteiligten Personen 25 leicht und sechs schwer verletzt. Die verletzten Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser in Waren, Pritzwalk, Plau am See, Neubrandenburg, Neustrelitz und Kyritz verbracht und dort behandelt. Ein schwer verletzter Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in die UKB nach Berlin geflogen. Weitere Angaben zu dieser Person samt Verletztenstatus sind gegenwärtig nicht bekannt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern indes noch an. Für die weitere Unfallursachenermittlung kam zudem ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Insgesamt waren Personen mit 23 verschiedenen Nationalitäten beteiligt. Neben den in der letzten Pressemitteilung erwähnten Nationalitäten, waren zudem Personen aus der Slowakei, Somalia und Ungarn hinzuzufügen. Die entsprechenden Botschaften werden seitens der Polizei gesondert in Kenntnis gesetzt. Die BAB19 wurde aufgrund der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis ca. 13:40 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf etwa 500.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell