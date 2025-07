Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit parkenden Fahrzeugen

Schwerin (ots)

Am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr verlor ein 42-jähriger, alkoholisierter Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß mit zwei parkenden Pkw in der Goethestraße zusammen. Dabei verletzte sich der in Schwerin wohnende Mann leicht. Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war nicht erforderlich. Die Polizei nahm den Unfall auf und ordnete eine Blutprobenentnahme an, nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,3 Promille ergeben hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

