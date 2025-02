Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl/Altschweier - Eselspaar ausgebüchst

Bühl/Altschweier (ots)

Am Mittwochmittag kam es im Hinterweg zu einem tierischen Zwischenfall. Gegen 12 Uhr soll das altbekannte Eselspaar Billy und Lilly das Gehege verlassen haben, um einen romantischen Spaziergang zu unternehmen. Glücklicherweise konnten beide Esel unverletzt in die Hände des Besitzers übergeben und in ihre gewohnte Umgebung zurückgeführt werden.

/an

