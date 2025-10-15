PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Lübeck (ots)

Polizeibeamte stellten am 23.09.2025 ein zuvor entwendetes Fahrrad im Bereich der Linden Arcaden sicher. Es wird nun der rechtmäßige Eigentümer gesucht.

Nach einem Hinweis konnten Beamte des 2. Polizeireviers in Lübeck am 23.09.2025 ein Pedelec bei den Linden Arcaden sicherstellen, das einem Zeugen zuvor zum Kauf angeboten worden war.

Das Fahrrad ist möglicherweise im Hochschulstadtteil in Lübeck oder aber in Ratzeburg entwendet worden. Es ist ein schwarzes Pedelec der Marke Fischer, Modell Viator ETD 1861mit einer Rahmenhöhe von 44 cm.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0451/1310 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

