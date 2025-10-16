Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach 83-jähriger Lübeckerin

Lübeck (ots)

Die am 15.10.2025 veröffentlichte Fahndung nach der 83-jährigen Frau aus Lübeck wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

