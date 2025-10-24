Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooter-Fahrer in Wichlinghausen verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend kam es in Barmen zu einem Unfall, bei dem der Fahrer eines E-Scooters eine Verletzung erlitt. Der 18-Jährige war mit seinem Leih-Scooter auf dem Gehweg der Wichlinghauser Straße bergab unterwegs. Zwischen den Einmündungen Collenbuschsstraße und Steile Straße versuchte er, einem nach bisherigen Erkenntnissen, stehenden Ford Fiesta auszuweichen. Dabei stürzte er und zog sich eine Verletzung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell