Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooter-Fahrer in Wichlinghausen verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend kam es in Barmen zu einem Unfall, bei dem der Fahrer 
eines E-Scooters eine Verletzung erlitt.

Der 18-Jährige war mit seinem Leih-Scooter auf dem Gehweg der 
Wichlinghauser Straße bergab unterwegs. Zwischen den Einmündungen 
Collenbuschsstraße und Steile Straße versuchte er, einem nach 
bisherigen Erkenntnissen, stehenden Ford Fiesta auszuweichen. Dabei 
stürzte er und zog sich eine Verletzung zu. 

Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

