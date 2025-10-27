PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub in Langerfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Samstagnachmittag (25.10.2025, 15:30 Uhr) überfielen Unbekannte 
einen 21-Jährigen in Langerfeld. 

Der 21-Jährige hielt sich an der Bushaltestelle Am Timpen auf, als er
zunächst von einer unbekannten männlichen Person zur Herausgabe von 
Bargeld aufgefordert wurde. Als er dies verneinte, entfernte sich der
Unbekannte.  
Kurze Zeit später erschien der Mann erneut. Dieses Mal mit einer 
weiteren Person und forderte erneut Bargeld. Als auch dies verneint 
wurde, griffen die beiden Unbekannten ihn an und schlugen ihn. Eine 
weibliche Person befand sich im Beisein der Angreifer, verhielt sich 
allerdings passiv. 

Anschließend entfernten sich die Personen. 

Die beiden Männer sind circa 20 Jahre alt, 1,70 m groß und haben 
schwarze Haare. Zur Tatzeit waren sie mit schwarzen Jacken und 
schwarzen Hosen bekleidet. 

Die Frau ist ebenfalls circa 20 Jahre alt, 1,50 m groß und von 
schlanker Statur. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0202 284 0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

