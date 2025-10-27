Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub in Langerfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Samstagnachmittag (25.10.2025, 15:30 Uhr) überfielen Unbekannte einen 21-Jährigen in Langerfeld. Der 21-Jährige hielt sich an der Bushaltestelle Am Timpen auf, als er zunächst von einer unbekannten männlichen Person zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde. Als er dies verneinte, entfernte sich der Unbekannte. Kurze Zeit später erschien der Mann erneut. Dieses Mal mit einer weiteren Person und forderte erneut Bargeld. Als auch dies verneint wurde, griffen die beiden Unbekannten ihn an und schlugen ihn. Eine weibliche Person befand sich im Beisein der Angreifer, verhielt sich allerdings passiv. Anschließend entfernten sich die Personen. Die beiden Männer sind circa 20 Jahre alt, 1,70 m groß und haben schwarze Haare. Zur Tatzeit waren sie mit schwarzen Jacken und schwarzen Hosen bekleidet. Die Frau ist ebenfalls circa 20 Jahre alt, 1,50 m groß und von schlanker Statur. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0202 284 0 zu melden.

