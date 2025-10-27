POL-W: W/RS Folgemeldung zur Pressekonferenz

Wuppertal (ots) - Am 25.10.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Potsdamer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Mann bog im Bereich der Haumannstraße mit seinem Skoda Oktavia von einem Parkplatz auf die Potsdamer Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte er dort mit einer Fußgängerin (77) und einem Fußgänger (59), die über die Straße gingen. Bei der ...

