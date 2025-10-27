PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Folgemeldung zur Pressekonferenz

POL-W: W/RS Folgemeldung zur Pressekonferenz
  • Bild-Infos
  • Download
  • 5 weitere Medieninhalte

Wuppertal (ots)

Heute (27.10.2025, 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr) fand im Polizeipräsidium 
Wuppertal eine Pressekonferenz anlässlich der Maßnahmen gegen 
organisierte Kriminalität in Remscheid statt.

Wie angekündigt werden auf diesem Weg Bilder der sichergestellten 
Waffen der Ermittlungskommission "EK Ammo"?) veröffentlicht.

Die Bilder können zur weiteren Veröffentlichung der Medien genutzt 
werden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

