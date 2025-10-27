POL-W: W/RS Folgemeldung zur Pressekonferenz
Wuppertal (ots)
Heute (27.10.2025, 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr) fand im Polizeipräsidium Wuppertal eine Pressekonferenz anlässlich der Maßnahmen gegen organisierte Kriminalität in Remscheid statt. Wie angekündigt werden auf diesem Weg Bilder der sichergestellten Waffen der Ermittlungskommission "EK Ammo"?) veröffentlicht. Die Bilder können zur weiteren Veröffentlichung der Medien genutzt werden.
Rückfragen bitte an:
Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell