Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW - PM Nr. 2

Rauenberg (ots)

Wie gestern schon berichtet, kam es am Samstagnachmittag um 16:45 Uhr auf der B39 bei Rauenberg, auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 78-jähriger Fahrer eines Opel Zafiras befuhr die B39 von der Anschlussstelle Rauenberg kommend in Richtung Mühlhausen und wollte in die K4170 nach links abbiegen. Anstatt sich, wie die anderen Fahrzeuge auch auf der Abbiegespur einzuordnen, fuhr er an den Wartenden vorbei, bog dann nach links ab und missachtete dabei noch die rote Ampel. In der Folge kam es zur Kollision mit dem 49-jährigen Citroen-Fahrer, der die B39 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Opel wurde in Folge abgewiesen, kam auf der Abbiegespur der K4170 zum Stehen und kollidierte hier mit einem dritten PKW, der dort verkehrsbedingt hielt. Die Beifahrerin des älteren Mannes wurde eingeklemmt und musste durch die herbeigerufene Feuerwehr befreit werden. Die insgesamt vier leichtverletzten Personen kamen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt geschätzten 40.000 Euro. Nachdem die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt waren, musste die Fahrbahn von einer hinzugezogenen Fachfirma gereinigt werden. Für den gesamten Vorgang war die B39 in Fahrtrichtung Wiesloch auf Höhe des Unfalls, sowie die Abbiegespur zur K4170, bis 19:40 Uhr gesperrt. Die Unfallaufnahme übernahm das Polizeirevier Wiesloch.

