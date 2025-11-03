PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste am Montagmorgen wegen eines Wohnungsbrandes im Stadtteil Vogelstang alarmiert (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6149834).

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war gegen 5.30 Uhr im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienanwesens im Potsdamer Weg aus bislang unbekannten Gründen ein Brand ausgebrochen. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim konnten die Flammen gelöscht werden und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert werden. Die 88-jährige Bewohnerin konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Vorsorglich wurde das Wohngebäude teilweise geräumt. Die betroffenen Bewohner wurden in einem Wärmebus untergebracht und betreut.

Die Nachlöscharbeiten durch die Feuerwehr dauern weiterhin an. Derzeit ist der Brandort weiträumig abgesperrt.

Nähere Erkenntnisse zur Brandursache liegen bislang noch nicht vor. Durch das Löschwasser wurden weitere Wohnungen in den darunterliegenden Stockwerken in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die weiteren Ermittlungen zum Brandgeschehen werden durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 05:55

    POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 1

    Mannheim (ots) - Aktuell kommt es im Potsdamer Weg zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund ist ein Brand in einem Hochhaus. Nähere Informationen über mögliche Verletzte oder der Brandursache liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Niklas Jakob Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:57

    POL-MA: Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW - PM Nr. 2

    Rauenberg (ots) - Wie gestern schon berichtet, kam es am Samstagnachmittag um 16:45 Uhr auf der B39 bei Rauenberg, auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 78-jähriger Fahrer eines Opel Zafiras befuhr die B39 von der Anschlussstelle Rauenberg kommend in Richtung Mühlhausen und wollte in die K4170 nach links abbiegen. ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:29

    POL-MA: Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Audi prallt gegen Eisenbahnwagen-Skulptur

    Dossenheim (ots) - Am frühen Morgen des 2. November, gegen 03:00 Uhr, kam es in Dossenheim zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann befuhr mit seinem Audi A3 die Bergstraße in südlicher Richtung, aus Schriesheim kommend, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zunächst setzte der Fahrer auf der Vorinsel des Kreisverkehrs auf, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren