POL-MA: Heidelberg: 40-Jähriger von mehreren unbekannten Personen angegriffen und verletzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:10 Uhr war ein 40-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Hardstraße, Ecke Franzosengewann unterwegs. Dabei lief er an einer etwa 10-20-köpfigen Personengruppe vorbei. Hiernach soll es aus bislang unbekannten Gründen vermutlich zu einem Konflikt zwischen dem Mann und den Unbekannten gekommen sein, woraufhin der 40-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung zu Boden gestoßen wurde. Auf dem Boden liegend soll er von mehreren Personen aus der Gruppe heraus geschlagen und getreten worden sein, wodurch er eine Verletzung im Gesicht davontrug. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Kirchheimer Weg. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in eine Klinik gebracht. Hinweise auf die Täter sind bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06221 / 3418-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

